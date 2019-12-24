شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء .. فتح حركة السير على الدائري الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أوضح فرع زارة النقل بالشرقية، أنه تم الانتهاء من الأعمال بمشروع استكمال إعادة انشاء طريق الدائري الشمالي رقم ٦٦١٤ بالأحساء وفتح حركة السير اليوم بالاتجاهين بطول ١٩ كم و بقيمة اجمالية ١٢مليون ريال.

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