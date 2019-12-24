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أمير الكويت ووزير الطاقة يبحثان تطوير الجوانب البترولية

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نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله ـ إلى أخيهما صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة .

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير الكويت في قصر بيان اليوم سمو وزير الطاقة الذي يزور الكويت حالياً.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تطويرها خاصة في الجوانب البترولية، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

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