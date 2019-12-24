الجيش الليبي يقتحم مواقع مليشيات الوفاق جنوبي طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، الإثنين، اقتحام موقع الرماية التابع لمليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية في شارع السدرة بمنطقة صلاح الدين بضواحي طرابلس.

وقالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي إن مليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق قامت بقصف عشوائي من منطقة مشروع الموز إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وشنّ سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الليبي سلسلة ضربات جوية تستهدف مليشيات حكومة الوفاق جنوب شرقي مدينة مسلاتة.







وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أكد أن قوات الجيش رصدت طائرة مدنية من طراز بوينغ 747-412 نقلت أسلحة ومعدات عسكرية من إسطنبول إلى مطار مصراتة.

وحذر المسماري، شركات النقل الجوي من نقل الأسلحة باستخدام الطائرات المدنية، وأكد أن القوات الجوية تستهدف الطائرات التي تقوم بإدخال الأسلحة.

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كما جدد الجيش الليبي المهلة التي منحها لمليشيات مصراتة للانسحاب من طرابلس وسرت إلى مدينتهم استجابة لشيوخ مصراتة وإعطاء فترة زمنية كافية لبذل جهودهم ومساعيهم لإقناع أبناء المدينة بالانسحاب من المليشيات التي تحارب الجيش الوطني في طرابلس.



وأوضح أنه لن يتعرض للعناصر المسلحة والقوات المغادرة التي ستنسحب من طرابلس وسرت طيلة فترة المهلة المحددة لهم.

والأحد، انسحبت قوات مليشيا "الردع الخاصة" التابعة لحكومة فايز السراج غير الدستورية من مواقعها في العاصمة الليبية طرابلس.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" أن عبد الرؤوف كاره، قائد مليشيا "الردع الخاص" أصدر أوامر بانسحاب جميع عناصره من محاور طرابلس، لعدم قدرتهم على صد هجمات الجيش الوطني الليبي.

وحقق الجيش الليبي تقدمات عسكرية في جميع محاور طرابلس، كما استهدف سلاح الجو الليبي تمركزات المليشيات في عدد من مدن المنطقة الغربية بنحو 50 غارة جوية.



كما استهدفت قوات الجيش بضربات جوية مواقع لمسلحي الوفاق جنوب غربي مدينة مسلاتة، تزامنا مع غارات على مقر كتيبة الدرع شمال مدينة زليتن، فيما أعلن الجيش سيطرته على منطقة البركات بضواحي مسلاتة، كما شن غارات على مركبات مسلحة انسحبت من مدينة ترهونة.

ويأتي ذلك فيما لقي 19 عنصراً من مليشيات الوفاق، مصرعهم، بينهم 11 سورياً، بغارة جوية للجيش على سرت، ليل الجمعة الماضي.