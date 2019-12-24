أنشيلوتي يستفز جماهير ليفربول قبل ديربي الميرسيسايد

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لإيفرتون الإنجليزي، أن جماهير ليفربول غريم فريقه في مقاطعة الميرسيسايد تشعر بالخوف من قيادته للتوفيز.

وتولى أنشيلوتي مؤخرا تدريب إيفرتون، بعقد لمدة 3 سنوات ونصف السنة بداية من ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "حين خرجت في مدينة ليفربول قابلت الكثير من جماهير الريدز، وأعتقد أنهم خائفون من تدريبي لإيفرتون".

وواصل تصريحاته الاستفزازية بالقول: "هما خائفون لرؤيتي، لأنني هزمتهم مرات عديدة من قبل".

وتفوق أنشيلوتي على ليفربول وقت قيادته لتشيلسي بتحقيق انتصارين في أول موسم له، لكنه خسر بعدها مباراتين، ومع ريال مدريد الإسباني قاد الميرينجي للفوز على الريدز مرتين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2014-2015 بنتيجتي 3-0 و1-0.

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وعندما كان أنشيلوتي مدربا لميلان الإيطالي، حقق لقب دوري أبطال أوروبا على حساب الريدز في 2007 بالفوز 2-1 في النهائي، بعدما خسر أمامه قبلها في نهائي 2005 بركلات الترجيح.

وفي تجربة نابولي، قاد أنشيلوتي فريق الجنوب الإيطالي لتحقيق انتصارين على الريدز مقابل التعرض لخسارة وحيدة وتعادل وحيد.

وينتظر أن يلتقي ليفربول مع إيفرتون في ديربي الميرسيسايد يوم 5 يناير/كانون الثاني المقبل في كأس الاتحاد الإنجليزي لحساب الدور الرابع.

وعن تلك المواجهة تحدث أنشيلوتي: "ليفربول لم يتعود على الخسارة، لكنني أعرف أن جماهير إيفرتون تريد الفوز عليه، ولن نكون بحاجة للانتظار كثيرا؛ فاللقاء المقبل يوم 5 يناير".

وتابع: "بإمكاننا أن نحارب على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، سيكون لدينا دافع كبير؛ فالأندية الكبرى تتطلع دائما لتحقيق البطولات".

يذكر أن كارليتو نجح خلال توليه تدريب تشيلسي في الفترة من 2009 إلى 2011 في إحراز البطولة الأقدم في التاريخ في موسمه الأول الذي شهد تحقيق ثنائية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.