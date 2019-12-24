شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يغلق عند 35.40 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-24 سهم أرامكو يغلق عند 35.40 ريال متابعات الخليج 365 - الرياض أنهى سهم أرامكو تعاملات اليوم منخفضًا عند 35.40 ريال. Advertisements وكان السهم افتتح تعاملات اليوم الثلاثاء عند 35.65 ريال لكنه تراجع بنسبه 0.20 ريال أي ما يوازي -0.56% بعد الارتفاع الذي حققه السهم أمس. وبلغت التداولات على سهم أرامكو 18,334,164 سهمًا بقيمة 650,206,521.60 ريال تقاسمتها 16,737 صفقة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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