انطلاق برامج المخيم التدريبي لمراكز دعم الملكية الفكرية 

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في مقرها بالرياض برنامجها التدريبي لمراكز دعم الملكية الفكرية بمشاركة نحو 60 متدربا ومتدربة، من 20 منشأة حكومية وخاصة، والذي يستمر لثلاثة أيام يقدم من خلالها عدد من الخبراء والمتخصصين معلومات وتجارب تهدف إلى تعزيز ثقافة حماية الملكية الفكرية، وتحويلها إلى رأس مال فكري لدى تلك المنشآت.

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وافتتح البرنامج الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم، والذي أشار إلى التنافس المتنامي في التطوير والابتكار على مستوى العالم، والذي يستدعي إيجاد وسائل لتعزيز إدارة واستغلال حقوق الملكية الفكرية.

تعرف المشاركون من خلال الفعالية على أنظمة وسياسات الملكية الفكرية في مجالات عدة تشمل: العلامات التجارية و براءات الاختراع وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والنماذج الصناعية.

يذكر أن هذه الفعالية التدريبية تأتي متزامنة مع ما تشهده السعودية من تحول كبير على الأصعدة كافة لدعم الابتكار والإبداع في المجتمع السعودي، وتشجيع المنشآت والأفراد من المبتكرين والمبدعين على التنافس في شتى المجالات لتعزيز القيم الاقتصادية غير الملموسة.