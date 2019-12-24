اشتعلت حافلة مدرسية تقلّ طالبات إحدى مدارس بنات تعليم محايل؛ بسبب تعرضها لحادث مروري، صباح اليوم على طريق بارق – محايل في قرية “المربع”. وباشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية والمرورية الحادث وتم إخماد الحريق الذي خلف إصابات عدة بين الطالبات.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو: اشتعال النيران في حافلة تقل طالبات مدرسة بمحايل.. والكشف عن مصيرهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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