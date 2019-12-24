«الشورى» يطالب هيئة الرياضة بدراسة آلية تأسيس وتنظيم ودعم الأندية النسائية السعودية

طالب مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، الهيئة العامة للرياضة، بدراسة أفضل الآليات لتأسيس وتنظيم ودعم الأندية النسائية السعودية.

كما طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ11 من السنة الرابعة للدورة السابعة، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، من الهيئة العامة للرياضة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتصميم مبادرات، لتوعية ذوي الإعاقة وأسرهم بأهمية الرياضة الملائمة، ومشاركتهم الاجتماعية الفاعلة.

وأوضح الحساب الرسمي لمجلس الشورى على موقع تويتر، أن المجلس طالب أيضًا هيئة الرياضة بالإسراع في تخصيص الأندية الرياضية، وإعداد خطط تنفيذية بمؤشرات أداء دقيقة.

من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى في جلسة اليوم، على مشروع الاستراتيجية الوطنية للادخار، كما ناقش المجلس التقريرين السنويين لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعامين الماليين 1439/1438 - 1440/1439 هـ.

كما وافق الشورى، على الملحق البروتوكولي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الاتفاق بتشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى.