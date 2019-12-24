السعودية والكويت توقعان اتفاقاً بشأن تقسيم المنطقة المحايدة

وقَّعت السعودية والكويت، اليوم الثلاثاء، اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، وكذلك اتفاقية المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على حسابها بموقع تويتر، أن الكويت والسعودية توقِّعان اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.

وأمس الإثنين، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين مطلعين قولهما، إن السعودية والكويت ستوقِّعان اتفاقًا نهائيًّا- اليوم الثلاثاء- في الكويت؛ لاستئناف إنتاج النفط من حقول المنطقة المقسومة.

وفى وقت سابق أمس، توقَّع وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، في تصريحات للصحفيين يوم الأحد الماضي، على هامش اجتماع منظمة «الأوابك»، التوصل إلى اتفاق بين المملكة العربية السعودية والكويت؛ بشأن عودة إنتاج النفط في المنطقة المحايدة، قبل نهاية العام.