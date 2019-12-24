«مؤسسة التقاعد»: قريبًا.. تفعيل المرحلة الأولى من أجهزة الخدمة الذاتية

أعلنت مؤسسة التقاعد اليوم الثلاثاء، أنه سيتم قريبًا تفعيل أجهزة الخدمة الذاتية لتقديم عدة خدمات لعملائها، دون اضطرارهم لمراجعة الفروع.
وذكرت مؤسسة التقاعد –عبر حسابها بتويتر- أنها ستبدأ قريبًا في المرحلة الأولى لتفعيل أجهزة الخدمة الذاتية في مناطق المملكة، والتي تمكّن العميل من طباعة البطاقة التقاعدية، وأنواع التعاريف، وعدد من الخدمات الأخرى دون الحاجة لزيارة الفروع.
وكانت مؤسسة التقاعد أطلقت منذ عدة أيام، النسخة المطورة من البوابة الإلكترونية وتطبيق الأجهزة الذكية، وأجهزة الخدمة الذاتية، وذلك انسجاماً مع استراتيجية المؤسسة 2022، ومواكبةً للتحول الرقمي، وبهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لعملاء المؤسسة والتسهيل عليهم وترشيد الإنفاق.
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