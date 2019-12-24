الفريق «البلوي» يتفقَّد قطاع طريف بـ«الحدود الشمالية»

تفقَّد مدير عام حرس الحدود الفريق «عواد بن عيد البلوي»، أمس، قطاعات حرس الحدود في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.

جاء ذلك، في إطار المتابعة الدورية لقطاعات حرس الحدود في أنحاء المملكة كافة، والوقوف ميدانيًا على جاهزية واستعداد رجال حرس الحدود في أداء مهامهم وواجباتهم.

والتقى الفريق البلوي الضباط والأفراد في قطاع طريف، مثمنًا جهودهم المبذولة في أداء مهامهم واستعدادهم الدائم على أعلى جاهزية، ما أسهم في المحافظة على أمن هذا الوطن المعطاء.

وحثَّ البلوي رجال حرس الحدود على المحافظة على أمن الوطن، ومضاعفة الجهود المبذولة للوقوف حصنًا منيعًا ضد كل ما يستهدف أمن الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه.