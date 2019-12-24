خادم الحرمين الشريفين يوجِّه الوزراء الالتزام بتنفيذ مشروعات الميزانية

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، الوزراء والمسؤولين كافة، بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية.

وأكَّد خادم الحرمين الشريفين، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، العزم على الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، والحرص على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ونوه مجلس الوزراء بما أكده ولي العهد، بعد إعلان الميزانية العامة، من استمرار الدولة ومضيها قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية.