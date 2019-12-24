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خادم الحرمين يبحث التعاون مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية، أسد قيصر.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وباكستان في المجال البرلماني.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ورئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز.

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