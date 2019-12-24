الزعاق: كسوف الخميس على المملكة ينتهي الساعة الثامنة صباحًا

قال الدكتور «خالد الزعاق» عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن الكسوف الحلقي الذي ستشهده المملكة الخميس المقبل، سينتهي في الثامنة صباحًا.

وقال الزعاق، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: «في صباح يوم الخميس المقبل، ستشرق الشمس وهي منكسفة جزئيًا على معظم مناطق السعودية، ويشاهد حلقيًا على الأحساء».

وتابع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: «فمعظم جزء الشمس المكسوف، سيكون على الأجزاء الجنوبية الشرقية، ويتناقص لدرجة التلاشي على الشمال الغربي ناحية حقل، وينتهي الكسوف قرابة الساعة الثامنة صباحًا بتفاوت بسيط للمواقع».

وكان الزعاق، قد قال أمس: «الخميس المقبل كسوف الشمس الحلقي التاريخي والنادر، الذي سيشاهد من سلطنة عمان وقطر والإمارات والبحرين والسعودية جهة الأحساء».