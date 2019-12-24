أطلقت الهيئة الاستشارية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، مبادرة «مستشارك 1»، التي تهدف لتقديم الاستشارات المتخصصة لمنسوبي الرئاسة، وتتضمن المبادرة التي تستمر لمدة شهرين، استضافة ذوي الخبرات.
وأوضح أمين الهيئة الاستشارية رئيس اللجنة الفنية والتقنية عادل بن قاسم السميري، أن المبادرة تهدف لاستضافة أكثر من 15 خبيرًا ومتخصصًا في عددٍ من المجالات «الإدارية، والفنية، والهندسية، والصحية»، وأكثر من 14 تخصصًا، وكذلك أعضاء من مجلس الشورى.
وأشار «السميري»، إلى أن ذلك يسهم في تجاوز العقبات لتذليل كل العقبات، وتسهيل تقديم الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، من خلال تواصل الموظف بصورة مباشرة مع مستشارين متخصصين للإفادة في نطاق ما يملكونه من خبرات في ذات المجال.
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة الحرمين الشريفين تُطلق مبادرة «مستشارك 1» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.