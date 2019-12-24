رئاسة الحرمين الشريفين تُطلق مبادرة «مستشارك 1»

أطلقت الهيئة الاستشارية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، مبادرة «مستشارك 1»، التي تهدف لتقديم الاستشارات المتخصصة لمنسوبي الرئاسة، وتتضمن المبادرة التي تستمر لمدة شهرين، استضافة ذوي الخبرات.

وأوضح أمين الهيئة الاستشارية رئيس اللجنة الفنية والتقنية عادل بن قاسم السميري، أن المبادرة تهدف لاستضافة أكثر من 15 خبيرًا ومتخصصًا في عددٍ من المجالات «الإدارية، والفنية، والهندسية، والصحية»، وأكثر من 14 تخصصًا، وكذلك أعضاء من مجلس الشورى.

وأشار «السميري»، إلى أن ذلك يسهم في تجاوز العقبات لتذليل كل العقبات، وتسهيل تقديم الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، من خلال تواصل الموظف بصورة مباشرة مع مستشارين متخصصين للإفادة في نطاق ما يملكونه من خبرات في ذات المجال.