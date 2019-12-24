«التعليم» تنبه المعلمين والطلبة بعدم النظر بالعين المجردة لكسوف الشمس الحلقي

وجهت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الامور، بعدم النظر إلى الشمس بشكل مباشر؛ بسبب ظاهرة الكسوف الحلقي فجر بعد غد الخميس.
ونشر الحساب الرسمي للتعليم على موقع تويتر، إنفوجرافًا، طالبت من خلاله بعدم النظر إلى الشمس بشكل مباشر بالعين المجردة، وتمنت الوازرة لأبنائها الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح في اختبارات منتصف العام.
وأوضحت وزارة التعليم، أن بداية الكسوف سيكون في الساعة (05.33) فجًرا، والذروة عند الساعة (06.37) صباحًا، والنهاية عند الساعة (07.45) صباحًا، مشيرة إلى أن الأوقات تختلف بحسب الموقع الجغرافي لكل مدينة.
وتشهد السعودية فجر الخميس القادم كسوفًا للشمس يمكن مشاهدته من جميع المناطق، وهو كسوف لم يحدث منذ 118 عامًا، ولن يعود إلا بعد 84 عامًا.
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