«شرطة الرياض» تُطيح بـ3 وافدين سرقوا 300 ألف ريال من المحلات التجارية

أطاحت شرطة منطقة الرياض بـ3 متهمين (جميعهم في العقد الرابع) ارتكبوا 13 جريمة سرقة لمحتويات المحلات التجارية والمؤسسات؛ بقيمة إجمالية 300 ألف ريال، كما عُثر بحوزتهم على حبوب مخدرة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن إلقاء الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية اليمنية، أحدهم مخالف لنظامي الإقامة والعمل، وجميعهم في العقد الرابع من العمر.

وأضاف، عملية القبض تمت بعد توافر الدلائل على ارتكابهم عددًا من جرائم السرقة من المحلات التجارية والمؤسسات، والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات، عن طريق كسر الأقفال الخارجية.

وذكر المقدم التويجري، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقروّا بارتكابهم 13 جريمة قاربت قيمة المسروقات بها (300.000) ريال، كما ضُبط بحوزتهم على 21 قرصًا يُشتبه أنها من مادة الكبتاجون؛ حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كل الإجراءات النظامية.