«الأرصاد»: نشاط رياح مثيرة للأتربة على المدينة المنورة

أصدَّرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، بوجود نشاط في الرياح السطحية.

وأكَّدت الهيئة، أن الحالة الجوية تتضمن تأُثيراتها أتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات «الجناكية العلا، المهد، والمدينة المنورة».

وبيَّنت الهيئة، أن الحالة تستمر حتى الساعة 4 مساءً.

وفى وقت سابق، توقعت الهيئة استمرار نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، اليوم الثلاثاء، على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.

كما توقَّعت تكوّن للسحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، فضلًا عن تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من ساحل البحر الأحمر، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.