الألمعي يناقش مشاركة الحرث في المهرجان الشتوي

أكد محافظ الحرث إبراهيم الألمعي أن المحافظة تعيش في أمن وأمان واستقرار، وأن جميع قرى المحافظة في استقرار تام، وينعم الجميع بالأمن بفضل الله، ثم بجهود الرجال المخلصين لدينهم ووطنهم ومواطنيهم، منوها باهتمام الدولة وحرصها على أمن وراحة واستقرار المواطن. جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد، أمس، بمشايخ وأعيان المحافظة في قاعة الاجتماعات بمركز الخشل، بحضور رئيس المركز عبده دوداني، وعدد من المشايخ والأعيان، وتم خلال الاجتماع مناقشة كثير من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إذ بدأ الاجتماع بمناقشة مشاركة المحافظة في المهرجان الشتوي لهذا العام، واطلع الجميع على ما توصلت إليه اللجنة المشرفة على المشاركة في الكرنفال من أعمال فنية وتنظيمية، منها إنجاز ما يقارب من 90% من عمل مجسم باسم المحافظة، وهو الآن في لمساته الأخيرة، بالتنسيق مع إحدى المؤسسات الوطنية. كما تم التنسيق مع المشايخ للمشاركة في الكرنفال بعدد من الأشخاص بالزي الشعبي. وهناك تنسيق مع بعض الجهات في المحافظة للمشاركة بعدد من الأطفال، إذ من المتوقع أن يصل عدد جميع المشاركين إلى 100 شخص يشمل جميع شرائح المجتمع. كما ناقش الحضور بعض الموضوعات المهمة في المحافظة مثل برامج الإصحاح البيئي في قرى المحافظة، وخطورة استخدام الأسلحة النارية في المناسبات، والتعاون مع الجهات الأمنية بالتبليغ عن المتسللين والمهربين، وإبلاغ المحافظة والجهات ذات العلاقة عن كل من يحاول الإخلال بأمن دوت الخليج واستقراره.



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