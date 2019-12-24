أمير القصيم يقف على مشروعات إدارة خدمات المياه بالمنطقة

التقى أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة أمس، مدير عام خدمات المياه بمنطقة القصيم عبدالمحسن الفريحي. واستمع خلال اللقاء إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها إدارة المياه في المنطقة، واستعراض مشاريع المياه والصرف الصحي بمدن ومحافظات المنطقة، في ظل الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما اطلع على آخر استعدادات المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة لإطلاق خدمة المياه بمركز أبانات، ومشروع واحة بريدة الخضراء لاستزراع مئات الآلاف من الأشجار، وذلك بالاستفادة من المياه المعالجة ثلاثياً، وكذلك شرح عن المشروعات الجاري تنفيذها وما وصلت إليه من نسبة الإنجاز، وعن المشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها مستقبلاً. وأكد أمير منطقة القصيم على أهمية متابعة المشروعات وخدمة المواطن الكريم، والعمل على توفير كل ما يحتاجه أهالي منطقة القصيم من إدارة خدمات المياه، وإكمال مشروعات البنى التحتية وشبكات ومحطات المياه، منوهاً بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده من إمكانيات غير محدودة لدعم هذا القطاع الحيوي والمهم. من جهته، أعرب مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة عن شكره لأمير منطقة القصيم على استقباله والاستماع لتوجيهاته، منوهاً بدعم أمير منطقة القصيم المستمر لمشاريع المياه والصرف الصحي بالمنطقة، وحرصه الدائم على أهمية تقديم أفضل الخدمات لمواطني المنطقة، مؤكداً أن ذلك حافز له هو ومنسوبي إدارة المياه بالمنطقة لمضاعفة الجهود والعطاء.



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