السعودية اليوم / الجيش الجزائري يوقف عناصر دعم للجماعات الإرهابية ومهربين ومهاجرين غير شرعيين



الجزائر 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

أوقفت قوات الجيش الجزائري ستة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من محافظات البليدة والشلف وورقلة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن قواتها ببرج باجي مختار وتمنراست أوقفت 40 مهرباً وضبطت مركبة رباعية الدفع، إضافة إلى 16 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بمدينة عين قزام.

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16:24ت م

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