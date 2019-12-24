السعودية اليوم / أمانة مجلس التعاون تعقد ندوة "الإحصاءات من أجل دعم اتخاذ القرارات ومستقبل العمل الإحصائي"



الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة في المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، اليوم بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، ندوة (الإحصاءات من أجل دعم اتخاذ القرارات ومستقبل العمل الإحصائي) التي نظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بمناسبة يوم الإحصاء الخليجي الذي يوافق الرابع والعشرين من ديسمبر.

وتهدف الندوة إلى استباق التطورات المستقبلية للاحتياجات الإحصائية والمعرفية المتعلقة بصنع القرارات ورسم السياسات والتخطيط، ورصد التقدم وتقييم الآثار والأداء في ظل التطورات العالمية، حيث شارك فيها عدد من أصحاب المعالي والسعادة مديري الهيئات والمراكز الإحصائية بدول مجلس التعاون، والمسؤولين عن الشؤون الاقتصادية والتخطيط بالأمانة العامة.

وقد تخللت الندوة حلقة نقاشية حول عدد من المحاور والموضوعات المتعلقة بالشأن الإحصائي الخليجي أهمها: دعم التنافسية من خلال إحصاءات فعالة وحوار هادف بين المنتج والمستخدم، والدور الإستراتيجي الذي تقوم به الإحصاءات الرسمية في دعم تحقيق الرؤى الوطنية، إضافة إلى الآفاق المستقبلية للعمل الإحصائي في دول مجلس التعاون في ظل التطورات العالمية، وماهية الإحصاء الخليجي في تلبية حاجة المستخدم.

كما سلطت الضوء على الجهود القائمة والمستقبلية للعمل الإحصائي بدول مجلس التعاون من خلال تعزيز المكتسبات المتحققة في هذا الشأن، وتعزيز الشراكة القائمة والتنسيق المستمر بين أجهزة الإحصاء الوطنية بدول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون.

من جانبه أوضح المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون صابر الحربي أن تخصيص يوم للإحصاء الخليجي إيمانا من القادة ومتخذي القرار وراسمي السياسات في دول مجلس التعاون بالعمل الإحصائي، وحرصهم على تعزيز حضور وأهمية الرقم الإحصائي على المستوى الرسمي والمؤسساتي، وتأتي هذه المناسبة لتعزز من الدور والفاعلية والمعرفة الإحصائية.

وأشار الحربي إلى أن السنوات السابقة شهدت منذ إنشاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطوراً متسارعاً على صعيد العمل الإحصائي الخليجي المشترك، وذلك تنفيذا لتوجيهات وقرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وقد شُكلت برامج العمل المشترك وأنشطة التعاون بين مختلف الأجهزة الإحصائية لدى الدول الأعضاء، لافتاً إلى حرص الأمانة العامة على تطوير وتوثيق العمل الإحصائي بوصفه المدخل العلمي لعملية اتخاذ القرارات ورسم السياسات، كل ذلك خلق قاعدة ارتكاز قوية للعمل الإحصائي الخليجي والارتقاء بها للوصول إلى مستويات الدول المتقدمة على مستوى عالم الإحصاء، حيث يشكل هذا اليوم للإحصاء الخليجي تتويجاً مهماً لعملية التطور والتقدم التي تشهدها مسيرة العمل الإحصائي المشترك.

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16:17ت م

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