السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يرأس جلسة مجلس المنطقة الثالثة من الدورة الرابعة



بريدة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود ابن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة اليوم، جلسة مجلس المنطقة الثالثة من الدورة الرابعة للعام المالي 1440 / 1441هـ ، وذلك في قاعة اجتماعات مجلس المنطقة بمقر ديوان الإمارة في مدينة بريدة.

وبدئ المجلس بكلمة افتتاحية لسمو رئيس الجلسة استهلها بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به على هذه البلاد في ظل القيادة الرشيدة وما حظيت به منطقة القصيم من اهتمام أسهم في تطور المنطقة في مختلف المجالات لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية والرضا للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم، مرحباً سموه بوكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لخدمات الدعم والمشاركة ياسر بن سعد بن خنين لانضمامه لعضوية المجلس ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط، واصلاً ترحيبه بمدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح بمناسبة انضمامه لعضوية المجلس ممثلاً لوزارة التعليم.

ورفع سموه التهنئة نيابة عن المجلس وأهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 / 1442هـ (2020م) ، وما تضمنته من أهداف تنموية عكست اهتمام القيادة بالتوسع التنموي لدعم اقتصاد هذه البلاد المباركة واستقرارها والاستمرار في تعزيز رفاهية المواطن عبر العديد من المستهدفات المستقبلية وتنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة المالية العامة.

وأكد الأمير فيصل بن مشعل أن صدور الميزانية وإقرار الإنفاق الكبير يؤكد متانة الاقتصاد الوطني، ويثبت جدية الخطط الاقتصادية التي تمخَّضت عن هذا النمو المبشر بالخير لعموم الوطن في مختلف مناحي الحياة، مشيراً إلى اهتمام الدولة بالمشروعات الحيوية التي تعنى بالمواطن وتتلمس حاجاته، التي ظهرت جليّة في بنود الميزانية المختلفة، لافتاً الانتباه إلى أن نمو القطاع غير النفطي جاء ليؤكد حكمة القيادة وبعد نظرها عندما سنَّت بعض الأنظمة التي ساعدت على نمو هذا القطاع الذي يُعد مهما للاستقرار الاقتصادي.

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما حظيت به منطقة القصيم من مشاريع منفذة وتحت التنفيذ خلال العام المالي 1440 / 1441هـ ، التي ستسهم بمشيئة الله تعالى في تطور المنطقة في مختلف المجالات، متمنيا أن تحقق الأهداف المرجوة منها لما يعود نفعها على الوطن والمواطن في هذا البلد الكريم، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وأن يمدّهما بعونه وتوفيقه ، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها.

من جهته أوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي, أن المجلس ناقش المشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ والمتأخرة والمتعثرة لعدد من القطاعات الحكومية بالمنطقة ، كاشفاً أنه بلغ إجمالي المبالغ للمشاريع المنفذة التي تحت التنفيذ لتلك القطاعات (24,842,194,552) ريالاً.

وتناول الرمضي في حديثه مبالغ المشاريع المنفذة التي تحت التنفيذ للقطاعات الحكومية بالمنطقة على النحو التالي: جامعة القصيم بمبلغ (3,026,483,036) ريالاً، ومشاريع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بمبلغ (8,321,518) ريالاً ، ومشاريع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم بمبلغ ( 226,596,096 ) ريالاً ، ومشاريع الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة بمبلغ (4,502,734,398) ريالاً، ومشاريع إدارة كهرباء القصيم بمبلغ (4,927,000,000) ريال ، ومشاريع فرع وزارة النقل بالمنطقة بمبلغ (4,194,963,532) ريالاً ، ومشاريع فرع وزارة الإسكان بالمنطقة مبلغ (1,545,735,103) ريالات ، ومشاريع فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة بمبلغ (11,000,000) ريال.

وبين أنه جرى خلال الجلسة مناقشة تقرير مشروع الطيران الرياضي بمحافظة الرس، واستكمال مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اتخذ بشأنها التوصيات اللازمة ، لافتاً الانتباه إلى سمو رئيس المجلس شدد في ختام الجلسة على رؤساء الأجهزة والقطاعات الحكومية بالمنطقة بأهمية الجولات الميدانية على المشاريع بالمنطقة والاطلاع على طبيعة العمل وما تم إنجازه ميدانياً وعدم الاكتفاء بالعمل المكتبي وموافاة مجلس المنطقة بالنتائج والملاحظات من تلك الجولات لمناقشتها في جلسات المجلس.

ووجه سموه لجان مجلس المنطقة بالوقوف على المشاريع التي تدخل ضمن مهامها ومتابعتها والتعرف على المشاريع المتأخرة والمتعثرة ومعالجة المعوقات التي تحول دون تنفيذها وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة بتلك المشاريع التعاون مع لجان المجلس في ذلك، مقدماً شكره للأعضاء على مداخلاتهم ومقترحاتهم ، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.

// انتهى //

16:07ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.