السعودية اليوم / محافظ الحرث يبحث مشاركة المحافظة في المهرجان الشتوي



الحرث 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

اجتمع محافظ الحرث إبراهيم الألمعي اليوم , برئيس مركز الخشل عبده دوداني وعدد من مشايخ وأهالي المحافظة , وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز الخشل.

وتم خلال الاجتماع بحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها, استعدادات المحافظة للمشاركة في مهرجان جازان الشتوي الثاني عشر " جازان الفل مشتى الكل " للعام الحالي سعياً للتعريف بالمحافظة وما تزخر به من مقومات سياحية واقتصادية وتراثية وغيرها , واستعراض المراحل المنجزة من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة والسبل الكفيلة بإنجازها في الوقت المحدد لها وفق الخطط والآليات المعدة لذلك , واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.

//انتهى//

16:00ت م

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