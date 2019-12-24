السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يتسلم التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف لحج ١٤٤٠هـ



حائل 27 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 24 ديسمبر 2019م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحج ١٤٤٠هـ / ٢٠١٩م قدمه مدير فرع الهيئة بمنطقة حائل الشيخ صالح بن علي الزبيدي خلال استقبال سموه له .

واطلع سموه على ما استحدثته الرئاسة في موسم حج هذا العام بزيادة الاعتماد على التوعية بالوسائل الرقمية الإلكترونية وربط خدماتها المتعددة في جميع المواقع من خلال التقنية تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

من جهته أشاد سمو أمير حائل بما قدمته الهيئة من خدمات لضيوف الرحمن والعناية بهم، في ظل الرعاية والدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .

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16:00ت م

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