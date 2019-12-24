السعودية اليوم / توقيع عقد إنشاء وتنفيذ نظام إدارة الجودة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام



الدمام 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

وقع وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله بن حسين القاضي، ممثلاً بمركز التعليم المستمر بالجامعة، اليوم، اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للفحص والاختبار الفني المحدودة المتخصصة ويمثلها مدير قسم أنظمة الجودة بالشركة المهندس طريف محمد رشيد، بحضور المشرف العام للجودة والاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الكويتي والمدير العام لمركز التعليم المستمر الدكتور طارق الخالدي، وذلك في رحاب الجامعة بالمدينة الجامعية.

وأوضح الدكتور القاضي، أن هذه الاتفاقية جاءت لتفعيل دور الجامعة في تطوير معارف ومهارات المجتمع في المجالات الطبية والهندسية والعلمية والتربوية والأدبية، وإيجاد شراكات متنوعة بين الجامعة والمؤسسات الحكومية والأهلية لتجسيد المعنى الحقيقي لدور الجامعة، مؤكداً سعي المركز إلى تبني وتطبيق أفضل معايير الجودة والاعتماد، ومن ذلك تطبيق نظام إدارة الجودة آيزو 9001:2015 ، مع شركة متخصصة في خدمات أنظمة إدارة الجودة وأنظمة إدارة البيئة وأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية وأنظمة إدارة سلامة المعلومات وأنظمة إدارة تقنية المعلومات (ISO 20000)، وأنظمة إدارة الغذاء (ISO 22000)، ونظام الحاسب (HACCP).

كما وقع الدكتور القاضي اتفاقية تعاون بين كل من مركز التعليم المستمر بالجامعة وجمعية تنمية وتأهيل الفتيات "أفق" ويمثلها رئيسة مجلس إدارة الجمعية شعاع بنت أحمد الجعفري وذلك لتقديم خدمات تعليمية وتدريبية تحقيقًا لأهدافهما وأغراضهما المشتركة وإسهامًا في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الإطار المشترك بين الجامعة والجهات الأخرى في سبيل تطوير العمل المشترك بالإمكانات الكبيرة في الجامعة والاستفادة من البرامج والخبرات في شتى المجالات والتخصصات وهذا ما يؤكد عمق التواصل بين هذه الجهات والجامعة .

// انتهى//.

15:47ت م

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