السعودية اليوم / سمو محافظ الاحساء يستقبل رئيس المؤسسة العامة للري



الاحساء 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء ، بمكتبه في مقر المحافظة اليوم رئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، بمناسبة حصول المؤسسة على الجائزة العربية للتشغيل والصيانة في الفرع الرابع كأفضل هيئة أو جهة تطبق البيانات الضخمة ( Big data ) في إدارة عمليات التشغيل وذلك عن استخدام نظام التحكم الإشرافي وتجميع البيانات ( سكادا) في إدارة وتشغيل مشاريع الري التابعة للمؤسسة العامة للري والتي أقيمت في دولة الامارات العربية المتحدة .

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة ، وموجز عن مشاريع الري ، في ظل الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله- .

كما استمع لشرح عن نظام (سكادا) الذي تم إدخاله بمشروعي المؤسسة بالأحساء والقطيف منذ عدة سنوات على تشغيل منظومة الري آلياً ومن ثم التحكم في جدولة توزيع المياه بهدف تحسين إدارتها ورفع كفاءة استخدامها، فأصبح بالإمكان التحكم في توزيع حصص مياه الري على المزارع عن طريق محابس موزعة مقابل كل مزرعة تفتح وتغلق آلياً لتزويد كل مزرعة بحاجتها الفعلية من مياه الري وفي الوقت المناسب.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الخدمات التي تقدمها المؤسسة وسبل التكامل مع الجهات الحكومية في المحافظة لتحقيق الأهداف المنشودة .

من جانبه أعرب رئيس المؤسسة العامة للري عن شكره وتقديره لسمو محافظ الاحساء على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته الكريمة وعلى ما تحظى به المؤسسة من متابعة للمهام و للأعمال المناطة بها ، وحرصه الدائم على أهمية تقديم أفضل الخدمات

// انتهى //

15:42ت م

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