شكرا لقرائتكم خبر عن عسير .. إصابة 4 طالبات في حادث حافلة مدرسية والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت إدارة تعليم محايل ، أنه وقع صباح اليوم حادث مروري بإحدى حافلات النقل المدرسية التي تقل طالبات من ابتدائية ومتوسطة المربع، مع سيارة أخرى أثناء توجههن إلى المدرسة، وتم إخلاء الحافلة من جميع الطالبات، ونقل 4 طالبات للمستشفى، ثلاث منهن حالتهن مستقرة، وواحدة حالتها تحت الملاحظة.

وأكد تعليم محايل إلى أنه تم الوقوف على الحالات والاطمئنان عليها من قبل مدير التعليم، وبدوره شكر جميع الجهات ذات العلاقة التي باشرت الحادث.