شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 4 /8/ 1440هـ ، فقد جرى خلال يوم الاثنين الموافق 26 /4/ 1441هـ ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء، وتطبيق العقوبات المقررة بحق مرتكبيها وجميعهم من النساء.

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