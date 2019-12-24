شكرا لقرائتكم معاقبة ٩ نساء خالفن الذوق العام وخدشن الحياء في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

ألقت شرطة الرياض القبض على 9 نساء ارتكبن مخالفات خادشة للحياء.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 4 /8/ 1440هـ، فقد جرى خلال يوم الاثنين الموافق 26 /4/ 1441هـ ضبط (9) مخالفات خادشة للحياء، وتطبيق العقوبات المقررة بحق مرتكبيها وجميعهم من النساء

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