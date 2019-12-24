قلق في شركة فيمتو بسبب ضرائب المشروبات المحلاة

2019-12-24

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

أعربت شركة فيمتو عن قلقها بشأن أرباحها في 2020؛ بسبب فرض ضريبة جديدة على المشروبات المحلاة في كل من المملكة والإمارات.

وبحسب موقع فاينانشال تايمز، انخفضت بالفعل أسهم شركة المشروبات بنسبة 10% هذا العام، وقالت الشركة إن الضريبة البالغة 50% التي تم فرضها هذا الشهر، يمكن أن تؤدي إلى أرباح أقل بكثير من التوقعات في عام 2020.

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وتابعت: في حين أنه من الصعب تقدير التأثير المستقبلي على أحجام مبيعات العلامة التجارية فيمتو في المملكة والإمارات، في هذه المرحلة من الوقت، لكن بالتأكيد فزيادة السعر سيكون له تأثير سلبي في 2020.

ويُباع مشروب العصائر في 85 دولة، لكنه يحظى بشعبية كبيرة في المملكة، خاصة خلال شهر رمضان، حيث تبلغ إيرادات الشركة نحو 9 مليون دولار سنويًا في المملكة والإمارات، و80% من مبيعاتها تكون خلال رمضان.

ويُذكر أنه يتم تطبيق الضريبة على المشروبات الغازية التي تستخدم مواد التحلية الاصطناعية والسكر.

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