شكرا لقرائتكم صور.. دوريات الفوج الأمني الأول تنطلق من ظهران الجنوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-24 صور.. دوريات الفوج الأمني الأول تنطلق من ظهران الجنوب لمباشرة المهام الميدانية في مساندة القطاعات الأمنية متابعات الخليج 365 - واس Advertisements بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، افتتح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني اليوم مقر الفوج الأمني الأول بقيادة الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، لمباشرة دوريات سرايا المهام الميدانية بالفوج مهامها في مساندة القطاعات الأمنية بمحافظة ظهران الجنوب.

وأوضح اللواء القحطاني أن افتتاح مقر الفوج الأمني الأول بمنطقة عسير يأتي امتداداً لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تنفيذ الأنظمة في المواقع كافة، وتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لاستكمال الخطة المعتمدة لمباشرة الأفواج الأمنية لمهامها في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة كافة للتصدي لجميع محاولات التهريب والتسلل غير المشروع. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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