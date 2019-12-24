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تحذير من غبار يحد الرؤية غدًا على 5 مناطق
تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، غدًا، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية.
كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق، في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على المنطقة الشرقية والأجزاء الشمالية الغربية من المملكة.
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