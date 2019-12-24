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مجلس الوزراء يقر تحويل كليات سليمان الراجحي لجامعة أهلية

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2019-12-24

مجلس الوزراء يقر تحويل كليات سليمان الراجحي لجامعة أهلية

متابعات الخليج 365 - الرياض

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وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تحويل كليات سليمان الراجحي إلى جامعة أهلية.

وجاء في قرار مجلس الوزراء أنه بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 11 ـ 29 / 40 / د ) وتاريخ 2 / 6 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل كليات سليمان الراجحي إلى جامعة أهلية باسم (جامعة سليمان الراجحي).

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