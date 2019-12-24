أمير منطقة الجوف يستقبل وفدا من رجال وسيدات الأعمال بمختلف مناطق السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الجوف

زار عدد من رجال وسيدات الأعمال من مختلف مناطق السعودية منطقة الجوف بدعوة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف، للوقوف على المواقع الاستثمارية المتاحة، وبحث سبل التعاون في إقامة مشاريع تدعو الحاجة لتنفيذها بالمنطقة.

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وحث الأمير فيصل ضيوفه على الاستثمار الأمثل تحقيقا لرؤية 2030، ووفرة الفرص الاستثمارية، وحاجة المنطقة لرجالات الوطن من المستثمرين للنهوض بوطنهم في المجال السياحي وغيره، ووعدهم بتذليل جميع الصعاب لهم في ذلك، ورافق الوفد لتعريفهم بالمواقع الاستثمارية المتاحة التي تحتاجها المنطقة، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالجوف، المهندس ماجد الرويلي، ومن إمارة الجوف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام نايف الجلال.

كما زار الوفد عددا من المواقع الأثرية والتاريخية التي يمكن إقامة مشاريع استثماريه فيها، مثل: قلعة زعبل وبئر سيسرا وقلعة مارد ومنتزه تعاليل والمتحف الوطني وبحيرة الجوف ومنطقة البسيطة الزراعة التي تعد سلة ثمار السعودية، حيث تزرع وتصدر عددا من المحاصيل الزراعية لمناطق السعودية كافة، مثل الزيتون والنخيل والفواكه بأنواعها.

من جهته قال المشرف على الزيارة رجل الأعمال، صالح بترجي، "إن أمير منطقة الجوف طلب من رجال الأعمال زيارة المنطقة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية فيها، ووعدهم بتذليل ما يواجهم للنهوض بالمنطقة، ومساهمتهم لتنفيذ خطط إمارة الجوف لتحقيق رؤية 2030 في المجالات"، مؤكدا نتج عن هذه الزيارة عددا من المبادرات من رجال الأعمال لدعم بعض المشاريع التي تخدم المنطقة.