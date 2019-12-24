السعودية | الكويت: قضية خاشقجي أكدت حرص السعودية على تطبيق القانون

شكرا لقرائتكم الكويت: قضية خاشقجي أكدت حرص السعودية على تطبيق القانون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مصدر مسؤول بالخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي ضد المتهمين بمقتل جمال خاشقجي تعكس التزام المملكة بمبادئ القانون. وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في الكويت (كونا).

وأضاف المصدر أن الأحكام تعكس حرص السعودية على تطبيق القانون ردا على من يحاول المساس بالمملكة والإساءة لقضائها العادل.

وأكد المصدر وقوف الكويت إلى جانب السعودية في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها وخصوصية شأنها الداخلي.