شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف شاغرة للرجال بكلية الملك خالد العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة للرجال. للتقديم ولمزيد من المعلومات ومعرفة الشروط عبر الرابط التالي: https://sang.gov.sa/Advertising/Pages/work.aspx

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