"البيئة" تُجدِّد الدعوة لتسجيل الابل واستصدار الرقم الإلكتروني 

شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تُجدِّد الدعوة لتسجيل الابل واستصدار الرقم الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة إن عملية التسجيل الإلكتروني للإبل تجري دون رسوم في المرحلة الحالية، وتنفذها شبكة واسعة من العيادة البيطرية في مختلف المناطق والمدن تقوم على توثيق الثروة الحيوانية للمملكة من الإبل، بهدف تنظيم قطاع الثروة الحيوانية بصفة عامة وتربية الإبل بصفة خاصة ومساعدة مُلّاكها في حفظ إبلهم وإثبات ونقل ملكيتها.
ويجري ترقيم الإبل بحقن شريحة إلكترونية بحجم حبة الأرز تزرع خلف الجلد في رقبة من الجهة اليسرى كل حيوان، وتحمل الشريحة رقما تسلسليًّا من 15 وحدة يمكن قراءة المعلومات المرتبطة بها بواسطة جهاز مهيّأً لهذا الغرض، مثل بيانات الحيوان وبيانات مالكه الحالى, ويمكن لـمُلَّاك الإبل الراغبين في تسجيل إبلهم لدى الوزارة تقديم طلب التسجيل بزيارة الرابط التالي www.mewa.gov.sa/ar/eServices ، أو بالاتصال بالرقم الموحد لخدمة المشروع 92000000 .
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