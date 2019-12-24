شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور| توقيع مذكرة تفاهم لاستئناف الإنتاج البترولي بين المملكة والكويت والان نبدء بالتفاصيل
وكانت المملكة و ودولة الكويت الشقيقة قد وقعتا اليوم ، اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة النفطية المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.
ويقع في المنطقة المحايدة بين المملكة والكويت حقلا "الخفجي" و"الوفرة"، ويتقاسم كلا البلدين إنتاجهما.
أتي ذلك بعد أكثر من 3 سنوات من توقف إنتاج النفط من حقول تلك المنطقة، والتي يبلغ إنتاجها نحو 500 ألف برميل يومياً، بما يمثل نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية.
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