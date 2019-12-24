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الإطاحة بـ3 يمنيين نفذوا 13 جريمة بـ300 ألف ريال بالرياض

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2019-12-24

الإطاحة بـ3 يمنيين نفذوا 13 جريمة بـ300 ألف ريال بالرياض

ضبط بحوزتهم 21 قرص كبتاجون

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بعصابة من ثلاثة يمنيين نفذوا 13 جريمة سرقة بقيمة 300 ألف ريال بالرياض.

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وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية اليمنية أحدهم مخالف لنظامي الإقامة والعمل وجميعهم في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على ارتكابهم عدد من جرائم السرقة من المحلات التجارية والمؤسسات والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات وذلك من خلال كسر الأقفال الخارجية.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروّا بارتكابهم 13 جريمة قاربت قيمة المسروقات بها 300,000 ريال، كما ضبط بحوزتهم 21 قرصاً يشتبه أنها من مادة الكبتاجون، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.

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