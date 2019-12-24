خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ اليوم، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية أسد قيصر، يرافقه عدد من أعضاء البرلمان.

وتم خلال الاستقبال استعراض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين السعودية وباكستان في المجال البرلماني.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وسفير باكستان لدى السعودية راجا علي إعجاز.