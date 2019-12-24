الإطاحة بلص سرق سيارة كانت على متن شاحنة نقل مركبات تحت تهديد السلاح

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة تثليث التابعة لمنطقة عسير من القبض على صاحب سوابق، بعد أن سرق سيارة مواطن كانت محملة على شاحنة لنقل المركبات تحت تهديد السلاح، ثم لاذ بالفرار واحتمى بمنطقة جبلية.

وكان الجاني، وفقاً لـ”سبق”، أشهر السلاح وتمكن من سرقة مركبة كانت محملة على الشاحنة، على طريق “تثلثيث/ يدمة”، ولاذ بالفرار.

وأفادت مصادر، أن الجهات الأمنية تابعت الجاني الذي هرب بالمركبة المسروقة، وتمكنت من محاصرته داخل منطقة جبلية على بعد 50 كيلومترا من تثليث وإلقاء القبض عليه، دون إصابات تذكر، رغم أنه كان يحمل السلاح.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الجاني صاحب سوابق ومطلوب في عدد من بلاغات السرقة والسلب، وقضية إطلاق نار على مواطن بوادي الدواسر.