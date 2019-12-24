أزمة قلبية تداهم طالبة داخل حرم جامعة الدمام.. وشقيقها يكشف تفاصيل آخر لحظات في حياتها

تعرضت طالبة جامعية في العقد الثاني من عمرها لأزمة صحية داهمتها خلال تواجدها بحرم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، ما أدى لوفاتها.

وقال باهر الهاشم، شقيق الطالبة المتوفاة زكية الهاشم، إن شقيقته ذهبت إلى الجامعة لأداء آخر امتحان لها من جدول امتحاناتها، قبل أن تشعر بأعراض مفاجئة رغم أنها لم تكن تعاني من أي مشكلات صحية من قبل، وفقا لـ “عكاظ”.

وأشار إلى أن تم استدعاء الهلال الأحمر لشقيقته من جانب إدارة الجامعة وتم نقلها إلى المستشفى، موضحا أن التقرير الطبي أرجع سبب الوفاة إلى حدوث سكتة قلبية، بينما أكدت إدارة المستشفى أنها وصلت بعد توقف قلبها.

وأضاف أن شقيقته متزوجة لكنها لم ترزق بأبناء، في الوقت الذي أصدرت فيه إدارة الجامعة بدورها بياناً نعت فيه الفقيدة، سائلة أن يتغمدها الله برحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.