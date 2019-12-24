وفاة معلمة بالرياض بعدما بادرت بتجهيز شوكولاتة للطالبات أرفقتها بعبارة “لا تنسيني من دعائك”

شهدت المدرسة المتوسطة 72 بالرياض حادِثة مؤلمة؛ إثر وفاة معلمة في أول أيام الاختبارات، بعدما بادرت بتجهيز توزيعات قبل الاختبار بأيام تحمل شوكولاتة للطالبات ممزوجة بعبارة “لا تنسيني من دعائك”.

وقال أقارب المعلمة وفقاً لـ “مكة”، إن خلود الشيحان تعرّضت لحادِث مروري مروع مع أسرتها الأسبوع الماضي؛ نتج عنه وفاتها فيما تعرض زوجها وبناتها لعدة إصابات.

ولفت زميلاتها إلى أن المدرسة فوجئت بخبر وفاتها، وأضفن: “وإن رحلت فإن أثر ما قدمته باق في نفوس طالباتها وزميلاتها، ويشهدن لها برقي أخلاقها وتعاملها وبشاشة وجهها”.

من جانبها، تقدمت المدرسة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيدة، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته.