سعود القحطاني ينظم  قصيدة بعد حكم البراءة: «براني اللي كلنا باحتكامه»

نظَّم سعود القحطاني قصيدة بعد إعلان حكم براءته في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي؛ حيث أكَّدت النيابة العامة عدم وجود أي دليل ضده، وقال «القحطاني» الملقب بالشاعر «ضاري» في مطلع قصيدته التي لقيت انتشارًا واسعًا على موقع «تويتر»، وحملت عنوان «براني اللي كلنا باحتكامه».

يا الله ياللي بيدك أمر القيامة/ ويموت بأمرك خي ويعيش مولود

ترزقني الشكر الجميل بتمامه/ على ظهور الحق والعالم شهود

ليل الشكوك الحق بدد ظلامه/ والحق مهما غاب بالنصر موعود

من عالية نجد لسواحل تهامة/ تباشروا بإعلان براءة سعود

Advertisements

وتصدَّر وسم سعود القحطاني منصَّات التواصل الاجتماعي على «تويتر» بعد ساعات من إعلان حكم براءته في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، التي صدرت فيها أحكام ابتدائية بحق 11 شخصًا من المدَّعَى عليهم تقضي بـ«قتل 5 من المدَّعَى عليهم قصاصًا؛ كونهم المباشرين والمشتركين في قتل خاشقجي.. سجن 3 من المدَّعى عليهم، لتستُّرهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة مجملها 24 عامًا».

وانهالت التغريدات التي أشادت بعدالة المملكة ونزاهة المحاكمات التي تمَّت على مدار 10 جلسات، مؤكدة أنَّ القضاء السعودي قد ردَّ بقوة على كل المزاعم التي تمَّت إثارتها حول القضية من خلال إعطاء رسالة إلى الجميع في الداخل والخارج الذين حاولوا تسييس القضية، مفادها أنه لا أحد فوق القانون في المملكة، وأنَّ المملكة ليس لديها ما تخفيه مع التأكيد على مبدأ الشفافية والاحتكام إلى الأدلة والقرائن والبراهين وليس إلقاء التهم جزافًا بلا دليل.

إلى نص قصيدة القحطاني: