سحب رعدية ممطرة على الباحة.. والدفاع المدني يحذِّر من مجاري الأودية والسيول

وجَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا عن تكوّن سحب رعدية ممطرة تصاحبها رياح نشطة سطحية على منطقة الباحة.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة الجوية السابقة تشمل «مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها»، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.
من جهتها، جدَّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنُّب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقَّعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.
في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة؛ وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
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