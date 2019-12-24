الرياض تحتضن معرض «شتاء جازان» التشكيلي الثاني

تعتزم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة جازان تنظيم المعرض التشكيلي «شتاء جازان 2» خلال الفترة من 14 حتى 16 يناير المقبل، في مدينة الرياض.
ودعا مدير الجمعية علي بن أحمد زعلة الراغبين بالمشاركة في المعرض الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالرياض، من خلال إرسال أعمالهم الفنية إلى البريد الإلكتروني [email protected]، في موعد أقصاه الـ 31 من شهر ديسمبر الحالي .
يُشار إلى أنَّ 32 فنانًا وفنانة من التشكيليين بمنطقة جازان شاركوا في معرض «شتاء جازان 1» العام الماضي .
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