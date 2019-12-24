كراني: درجات الحرارة تلامس 5 تحت الصفر على الشمال خلال ساعات

توقَّع خبير الأرصاد «حسن كراني»، أن تلامس درجة الحرارة في المناطق الشمالية 5 درجات مئوية؛ جراء قدوم زائر قطبي شديد البرودة؛ بدءًا من اليوم الثلاثاء.

وقال كراني- عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إن الزائر القطبي سيتحرك تدريجيًا في اتجاه الشرق، ويغطي الشمال بصحبة حرارة صغرى تحت الصفر المئوي بـ2 إلى 5 درجات مئوية، ويبلغ أقصى مداه في التحرك يوم 29 ديسمبر؛ بامتداده على الشرق والوسط والغرب، ناصحًا المواطنين بقوله «تدفوا».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقَّعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.

في حين تتكوَّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.