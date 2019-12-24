الشيخ الشثري يقبّل رأس قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحد الجنوبي

أظهرت صورة، قيام المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ «سعد الشثري»، بتقبيل رأس قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي، وذلك خلال زيارة الأول للمرابطين بالحد الجنوبي.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني عبر موقع تويتر، صورة للشيخ الشثري وهو يقبّل رأس القائد العسكري، وذكر حساب الوزارة في تغريدة له «هكذا فعل الشيخ الشثري مع قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي العميد الركن صالح بن صبر المطيري، بعد انتهاء إيجاز إحدى العمليات العسكرية بالحد الجنوبي».
وزار الشيخ سعد الشثري قوات وزارة الحرس الوطني بالحد الجنوبي في نجران، حيث ألقى كلمة حث فيها المرابطين على تقوى الله والصبر والثبات لما في ذلك من أجر وثواب عظيم.
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