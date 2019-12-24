السديس: النيابة العامة تقوم بعملها وفق الضوابط الشرعية

جدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس التأكيد على أن المملكة دولة شرع وتحقيق للعدالة.

وأوضح السديس، عبر موقع «رئاسة شؤون الحرمين» الإلكتروني، أن المملكة ممثلة في النيابة العامة تقوم بعملها وفق الضوابط الشرعية؛ انطلاقًا من قول الله سبحانه: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل».

وبيّن السديس، أن النيابة تسعى لتقصي الحقائق، ولتحقيق مبدأ العدل وكف الأذى وتطبيق الأحكام الشرعية المنصوص عليها بالشريعة الإسلامية، والتي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين، دستورًا لها في الحياة.

وكان «صلاح»، نجل الراحل جمال خاشقجي أكد، اليوم الاثنين، ثقته في القضاء السعودي، وذلك بعد صدور أحكام بحق المتهمين في قضية مقتل والده، وقال «صلاح»، عبر تويتر: «إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة، اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم بإذن الله جمال خاشقجي، ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة، الحمد لله والشكر له».

ومنذ الثاني من أكتوبر عام 2018، وحتى الآن لم تتوقف محاولات قوى وأجهزة استخبارات -إقليمية ودولية- معادية للمملكة توظيف قضية الراحل جمال خاشقجي، سياسيًا، ليس حرصًا على تطبيق العدالة، لكن للنيل من المملكة وزعزعة استقرارها، غير أن هذه المحاولات تحطمت على صخرة الصمود الأسري للكاتب والإعلامي الراحل؛ حيث تصدت الأسرة لكل المحاولات، متمسكة بالعدالة فقط.